الخليج اليوم .. الكويت.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين بينهم إيرانيين قتلا شيخ من الأسرة الحاكمة... ومفاجأة تنقذ "قاتلة صديقتها" من حبل المشنقة في اللحظات الأخيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني - نفذت الجهات المختصة في الكويت اليوم، حكم الإعدام بحق 6 مدانين، وتم وقف تنفيذ الحكم بمواطنة كويتية مدانة بقتل صديقتها بعد تنازل أولياء الدم مقابل الدية.

وتمت عملية تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الستة داخل السجن المركزي بعد أن أنهت الجهات المختصة كافة الإجراءات المتعلقة بهم يوم أمس، حسب صحيفة الجريدة الكويتية.

وأشار مصدر أمني إلى أن المدانين هم 3 مواطنين ومواطنة وإيرانيان وباكستاني.

وقال المصدر، أن وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنة «قاتلة صديقتها» جاء بعد توجه والدة المجني عليها، فجر اليوم الخميس، إلى مدير عام المؤسسات الإصلاحية مبدية رغبتها بالتنازل مقابل الدية.

وأوضح أن تنفيذ حكم المدانين الإيرانيين جاء جراء إدانتهما بقتل شيخ من الأسرة الحاكمة وسرقة أمواله، في قضية عرفت بـ "جريمة منطقة سلوى".

ولفت المصدر إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان الباكستاني، استغرق أكثر من 14 دقيقة حتى فاضت روحه، وذلك يعد رقماً قياسياً في المدد المستغرقة في تنفيذ الإعدامات.