شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 جنود سوريين فى هجوم مسلح باللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سورية إن 4 جنود سوريين قتلوا فى هجوم مسلح باللاذقية.

وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، عن القلق العميق إزاء الوضع المتوتر المستمر على العديد من الجبهات فى سوريا، فيما حذرت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، "جويس مسويا"، من خطورة تصعيد الأعمال العدائية فى عدة مناطق فى سوريا .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "بيدرسون" إن سوريا والسوريين لم يكونوا بمنأى عن التصعيد في المنطقة، مضيفا أن العنف الشهر الماضي لم يخلف خسائر فادحة بين المدنيين فحسب، بل شكل أيضا تهديدا جديدا للسلام والأمن الدوليين. فقد بلغت التوترات في المنطقة مستويات جديدة وخطيرة مع وقوع سلسلة من الأحداث.