شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يمنع دخول الفرق الطبية التابعة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال لجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى مناطق شرق شارع صلاح الدين جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه كان من المقرر أن تنطلق اليوم الحملة إلى محافظة خان يونس ومناطق جنوب القطاع، التي توجد فيها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال، إلا أن قوات الاحتلال رفضت التنسيق لدخول طواقم الحملة إلى مناطق جنوب القطاع.

وكانت حملة التطعيم قد أنهت أمس الأربعاء مرحلتها الأولى التي شملت المحافظة الوسطى في قطاع غزة، وجرى خلالها تطعيم نحو 190 ألف طفل بالجرعة الأولى من اللقاح.