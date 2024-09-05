الخليج اليوم .. موعد مواجهة السعودية ضد إندونيسيا في تصفيات مونديال 2026

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يستهل المنتخب السعودي مشواره في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمواجهة ضيفه الإندونيسي مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

ويسعى "الأخضر" لتحقيق فوز افتتاحي أمام جماهيره، من أجل احتلال صدارة المجموعة منذ البداية، على أمل التأهل مباشرة إلى كأس العالم.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وإندونيسيا كذلك الصين، البحرين، أستراليا، واليابان.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 على ثلاث مجموعات بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.