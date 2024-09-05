شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحكم المحلى الفلسطينى: تخريب غير مسبوق للبنية التحتية لمنطقة جنين والان مع تفاصيل الخبر

قال سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن منطقة «جنين» لم يتمكن أحد من دخولها بسبب إجراءات جيش الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم حضر مؤتمر صحفي مع وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، ووزيرة التنمية الاجتماعية ليلى بنت أحمد النجّار، بهدف الاطلاع على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، والاطلاع على استعدادات الهيئات المحلية المختلفة والبلديات والمجالس القروية، ومن أجل أن يكون الجميع جاهزا لحل مشكلة انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين.

وأضاف «حجاوي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع فى منطقة «جنين» صعبة، فهناك تخريب غير مسبوق للبنية التحتية للمنطقة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال حاول إفشال عقد المؤتمر الصحفي، ولكن الثلاث وزراء ومحافظ المنطقة أصروا على انعقاده، حيث تم عقده في الحارة الشرقية، التي تعرضت إلى دمار كبير.

وأشار إلى أن وزراء الحكومة الفلسطينية يؤكدون على استعداداتهم المختلفة لإصلاح الأوضاع وإغاثة المواطنين داخل المخيم، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخصص 400 مليون يورو لخزينة الحكومة، التي يتم استعمالها في مجالات مختلفة من خلال وزارة المالية الفلسطينية، وتم تخصيص جزء منها لإصلاح تدميرات جيش الاحتلال.