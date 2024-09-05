شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 24 ساعة.. استشهاد 17 ومجزرتان للاحتلال ضد العائلات الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة 56 خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 335 إلى 40878 شهيدًا و 94454 جريحًا.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على تجمع للفلسطينيين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. استشهاد طفل في غزة كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي مساء الخميس، على منزل وتجمع للفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي مكثف طال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.