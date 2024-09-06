الخليج اليوم .. بداية مخيبة للسعودية في تصفيات مونديال 2026

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سقط المنتخب السعودي في فخ التعادل مع ضيفه الإندونيسي 1-1، في مباراة الجولة الأولى من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب الإندونيسي التسجيل بواسطة راغنار أوراتمانغوين في الدقيقة 19 ثم أدرك مصعب الجوير التعادل للسعودية في الدقيقة "45+3".

وفي الدقيقة 79، أضاع قائد "الأخضر" سالم الدوسري ركلة جزاء، حيث تصدى حارس إندونيسيا لتسديدة النجم السعودي.

نتيجة المباراة تمنح كلا المنتخبين نقطة واحدة، ليحتلا المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

وتتصدر كل من اليابان الفائزة على الصين بسباعية دون رد والبحرين التي انتزعت فوزا ثمينا من ملعب أستراليا 1-0 ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.