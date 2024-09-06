شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان والان مع تفاصيل الخبر

انسحبت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذى أودى بعشرات الشهداء والجرحى، وخلف دمارا واسعا.

واعرب مواطنون عن مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات عديدة سابقة.

واستشهد 21 مواطنا، بينهم أطفال ومسنين، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في عدوان الاحتلالً على محافظة جنين، والذي وصف بالدموي والأعنف منذ العام