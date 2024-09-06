شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تضرر نصف مليون سوداني جراء السيول والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

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كوارث طبيعية وصحية

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان اليوم، أن "تقديرات تشير إلى أن 491 ألفًا و 100 شخص (88.600 أسرة) تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول في 63 منطقة، ضمن 15 ولاية في السودان، منذ بداية هطول الأمطار في يونيو الماضي.وأضاف، أن "ذلك يشمل ما يقدر بنحو 143 ألفًا و 200 نازح"، مشيرًا إلى أنّ 35 ألفًا و 518 منزلاً انهارت كليًا، وتضرر نحو 44 ألفًا و 993 منزلاً جزئيًا بسبب السيول والأمطار.وكانت وزارة الصحة السودانية قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن حصيلة وفيات السيول والأمطار في السودان بلغت 173 شخصًا منذ يونيو الماضي.وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة، جراء الصراع الدائر منذ أبريل 2023، الذي أدى لنزوح أكثر من 10.7 ملايين نسمة، طبقًا لتقارير الأمم المتحدة. حيث بلغ عدد اللاجئين إلى خارج السودان نحو 2.3 مليون نسمة، ويشكّل الأطفال نسبة 50 % من النازحين داخل السودان.