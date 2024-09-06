شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف بالقذائف الفسفورية بلدة باتجاه سهل مرجعيون جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصف الاحتلال الإسرائيلى بالقذائف الفوسفورية، المنطقة الواقعة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون بجنوب لبنان، اليوم الجمعة، مما تسبب باندلاع النيران.

وعلى صعيد آخر .. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن حزب الله استهدف مباني يستخدمها جنود الاحتلال في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله في بيان آخر، أنه استهدف ثكنة زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

كما أعلن في بيان، أنه استهدف موقع رويسة القرن بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.