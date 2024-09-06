اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية - الهند تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

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الرياض - كتب موسى القحطاني - واشنطن تتعاون مع عمالقة الإنترنت لتخطي الرقابة بروسيا وإيران الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

حامل بطفلها الثاني.. الحسناء مورغان تعتزل كرة القدم الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

رونالدو: الأرقام القياسية تطاردني الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

- الهند تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

مشهد لا يوصف لانهيار صخري في اليمن فوق سيارات ومركبات.. فيديو الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

كوارث السيول تلاحق النازحين.. 44 قتيلا وجريحا وتضرر 20 ألف أسرة في مأرب الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

بعد انتحار شاب بسبب تطبيق المراهنات.. الأزهر يتدخل الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

مقتل متضامنة أميركية برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السعودية تطلق ختما خاصا بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

"بلومبرغ": صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من "خطر" يحدق بميزانيتها الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

الأمم المتحدة: تفاقم أزمة الجوع عالمياً بفعل الصراعات والتغيرات المناخية الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

أنور قرقاش: أبو عمّار له في قلوبنا كل المحبة والاحترام الجمعة ، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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