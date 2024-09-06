الخليج اليوم .. كوارث السيول تلاحق النازحين.. 44 قتيلا وجريحا وتضرر 20 ألف أسرة في مأرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت إحصائية حكومية أن الكوارث الطبيعية تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا وتضرر قرابة 20 ألف أسرة في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، منذ بداية العام الجاري.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (حكومية)، في تقرير حديث عن الوضع الإنساني في مخيمات النزوح بالمحافظة، إن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية العنيفة والسيول الناجمة عنها، والرياح العاتية أودت بحياة 9 أشخاص وإصابة 35 آخرين في أوساط النازحين، وذلك خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.

وأضاف التقرير أن ما مجموعه 19,795 أسرة نازحة في 175 مخيماً وموقعاً للنازحين بالمحافظة تأثرت بشكل مباشر جراء هذه الكوارث الطبيعية، التي أدت إلى تدمير ملاجئها المؤقتة وممتلكاتها ومرافق الخدمات الأساسية في المخيمات.

وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أن من بين هذه الأسر المتضررة، فقدت 3,450 أسرة مساكنها وممتلكاتها بالكامل، وأصبح أفرادها بلا مأوى، فيما تعرضت 16,345 أسرة أخرى، لأضرار جزئية طالت منازلهم ومقتنياتهم، الأمر الذي "زاد من هشاشتهم وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية".

وأكد التقرير أن هناك نقصا حادا في المساعدات الضرورية للأسر المتضررة، إذا إنه و"على الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية والشركاء الإنسانيين، فإن نسبة التدخلات لم تتجاوز 21% من إجمالي الاحتياجات المطلوبة والعاجلة".

ودعت الوحدة التنفيذية إلى ضرورة توفير حلول مستدامة في مجال المأوى للأسر التي تعرضت ملاجئها وممتلكاتها للتدمير والتلف، وتوفير استجابة طارئة وعاجلة لتلبية احتياجات النازحين المتفاقمة من أجل تخفيف معاناتهم وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.