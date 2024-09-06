الخليج اليوم .. مشهد لا يوصف لانهيار صخري في اليمن فوق سيارات ومركبات.. فيديو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في مشهد صعب، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو تظهر انهيارا صخريا لأحد الجبال المطلة على طرق السير المرورية في مدينة يافع جنوبي اليمن.

فقد تداول ناشطون يمنيون تلك المقاطع، مؤكدين أن انهيار الصخور الجبلية تزامن مع لحظة مرور سيارات ومركبات من الطريق الجبلي بين مدن ومناطق مديرية يافع، ما تسبب بانقطاع الطريق أمام المارة.

في حين عملت الجهات المختصة على فتح الطرق المغلقة بالصخور ورفعها عبر الجرافات المخصصة، دون تسجيل وقوع أي ضحايا، وفق وسائل إعلام محلية.

خسائر بشرية كبيرة

يشار إلى أن بعض المناطق الجبلية في اليمن كانت شهدت خلال الأيام الماضية، انهيارا كثيرا من الصخور الضخمة والكبيرة منها، بفعل الأمطار الغزيرة التي عصفت بالبلاد.

وارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار والفيضانات في محافظة الحديدة غرب اليمن، إلى أكثر من 120 شخصاً بين قتيل ومصاب.

ومنذ أواخر يوليو ومطلع أغسطس، ارتفعت معدلات هطول الأمطار في عموم اليمن، وتسببت فيضاناتها بخسائر بشرية كبيرة، وتضررت آلاف المساكن ومآوي النازحين، كما ألحقت أضراراً جسيمة بالبنى التحتية وشبكات الطرقات.