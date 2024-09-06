شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل متضامنة أمريكية برصاص الاحتلال خلال مظاهرات جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، مقتل متضامنة أمريكية بعد إصابتها فى الرأس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى محيط جبل صبيح جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية فى وقت سابق، بإصابة المتضامنة برصاص القوات الإسرائيلية فى الرأس، ووصفت حالتها بالخطيرة، خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلدة بيتا الأسبوعية المناهضة للاستيطان، كما أصيب شاب، 18 عاما، بشظايا الرصاص الحى فى الفخذ.

وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية قمعت مسيرة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة المتضامنة.

وأشارت المصادر إلى أن المتضامنة تحمل الجنسية الأمريكية، وتتطوع ضمن حملة "فزعة" لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستعمرين.

وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت اليوم الجمعة، من مدينة جنين ومخيمها وطولكرم بعد عمليات عسكرية استمرت قرابة 10 أيام، قتل فيها أكثر من 20 فلسطينيا، فيما أكد الجيش الإسرائيلى أنه عملياته متواصلة فى الضفة.