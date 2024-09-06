شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: نواصل شن هجمات على بنية تحتية عسكرية ومبان تابعة لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال :"نواصل شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والمباني التابعة لحزب الله في، ورصد عدد من الأهداف الجوية عبرت من الأراضي اللبنانية تجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل مما أدى إلى اندلاع حرائق بالمنطقة، وطائراتنا الحربية قصفت خلال الساعات الأخيرة مباني عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي عيترون وبيت ليف في جنوب لبنان.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

