اخبار الخليج

رابطة العالم الإسلامي تدين قصف حي الزيتون جنوب غزة

0 نشر
واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين قصف حي الزيتون جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطةُ العالم الإسلامي بأشدّ العبارات، القصف الذي شنّتْه قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب غزة، ومواصلة عملياته الهمجية في تدمير مربعات سكنيةٍ بأكملها في الحي، والذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من الأشخاص بينهم طِفلَان، وفقدان آخرين تحت الأنقاض.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالجرائم المروّعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.

العدوان على غزة

وشدّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابَها، ووضعِ حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا