شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين قصف حي الزيتون جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطةُ العالم الإسلامي بأشدّ العبارات، القصف الذي شنّتْه قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب غزة، ومواصلة عملياته الهمجية في تدمير مربعات سكنيةٍ بأكملها في الحي، والذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من الأشخاص بينهم طِفلَان، وفقدان آخرين تحت الأنقاض.وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالجرائم المروّعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.وشدّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابَها، ووضعِ حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء.