شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على غزة والضفة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم على قطاع غزة والضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة عشرة بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعاً للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خانيونس جنوب القطاع، فيما استشهد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال تجمعاً للفلسطينيين في حي الصبرة بمدينة غزة.وفي الضفة الغربية، استشهدت طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس.