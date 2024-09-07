الخليج اليوم .. تدشين برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض القلب في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب المفتوح والقسطرة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 1 وحتى 9 سبتمبر 2024م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 9 عمليات لجراحة القلب المفتوح، و28 عملية قسطرة قلبية تكللت جميعها بالنجاح، وفي الوقت نفسه وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 184 خيمة و218 حقيبة إيوائية في مخيمي جول السادة وجول سنان بمديرية خنفر في محافظة أبين، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

ويأتي ذلك ضمن البرامج والمشاريع التطوعية التي تقدمها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم دون تمييز، بهدف تقديم العلاج للمرضى والمصابين من ذوي الدخل المحدود.