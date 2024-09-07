شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: استهداف الاحتلال متضامنة أمريكية جريمة نكراء تستوجب المحاسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للمتضامنة الأمريكية من أصول تركية، أيسينور إزجى إيجى، جريمة نكراء تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.



وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن هذه الجريمة التى استهدفت متضامنة مع الشعب الفلسطينى تعد استمراراً لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وانعكاساً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التى تغذى الكراهية والتطرف وتحرض المستوطنين على استهداف وقتل الفلسطينيين وكل من يتضامن مع الشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.



وشدد الناطق - فى بيان اليوم /الجمعة/ - على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من قمع وانتهاكات مستمرة فى قطاع غزة والضفة الغربية، وأن يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، والتصعيد المستمر فى الضفة الغربية، ومحاسبة كل مرتكبى الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.