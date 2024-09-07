شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يحبط 45 ألف محاولة هجرة غير شرعية منذ بداية العام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية المغربية أنه تم منذ بداية سنة 2024 إحباط ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية.

وبحسب معطيات الوزارة، فقد تم إحباط 11323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، خلال شهر أغسطس 2024، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.

كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين فيما تم إنقاذ 10589 مهاجرا في عرض البحر والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.

وذكرت الوزارة أن المملكة ما تزال تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل فضلا عن قابلية الحدود للعبور.