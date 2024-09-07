شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على المفرق المؤدي إلى مخيم الفوار وبلدة "دورا" ومدينة الخليل أوقفت مركبة واعتقلت منها شابين في العشرينيات من العمر، لم تعرف هويتهما بعد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية بورين جنوبي نابلس فلسطينيا واحدا، وأصابت عددا من آخر بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غربي جنين بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدة أحياء.