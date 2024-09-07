شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة، في قصف مدفعي إسرائيلي على منازل الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة 33 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل الفلسطينيين شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكّثف من دبابات الاحتلال على المناطق الشرقية من مخيم المغازي والغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

