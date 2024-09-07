شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير الأول بالجزائر: دقة الوضع الإقليمى تحتم على الجميع المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الوزير الأول بالجزائر نذير العرباوى، بصوته في الانتخابات الرئاسية وعقب الإدلاء بصوته، دعا كافة المواطنين في الداخل والخارج للإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية في هذا الاستحقاق الانتخابي، لما يمثله من أهمية في تعزيز المسار الديمقراطي.

وأضاف أن هذه الاضطرابات وقد يكون مرشحا إلى التطور بمخاطره وتداعياته.

وتابع الوزير الأّول، إنني على ثقة أن الشعب الجزائري سيختار المرشح الأكثر استحقاقا في جزائر راقية ومزدهرة ومنتصرة.

كما أدلى وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف بصوته في الانتخابات الرئاسية.