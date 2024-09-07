الخليج اليوم .. السعودية ترحل 11 ألف شخص

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، "ضبط الحملات الأمنية في مناطق المملكة 22021 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الأسبوع الماضي".

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم السبت، أن "من بين المضبوطين، 14508 مخالفين لنظام الإقامة، و4511 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3002 مخالف لنظام العمل".

وذكرت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 998 شخصا 39% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 41 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت الوزارة إلى ترحيل 11242 مخالفا، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15108 وافدين مخالفين، منهم 13996 رجلا، و1112 امرأة، منوهة بإحالة 5917 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2249 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم.

وأكدت الداخلية السعودية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.