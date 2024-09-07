الخليج اليوم .. مهرجان سعودي يعرض إحدى أشهر الساعات التي اخترعها المسلمون عبر التاريخ (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - يستعد مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024"، الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، لاستقبال تحفة بديعة من العصر الذهبي للحضارة الإسلامية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ستعرض في المهرجان نسخة طبق الأصل من ساعة الفيل التي اخترعها العالم العربي المسلم بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل بن الرزاز الجزري، الذي عاش خلال الفترة (1136م – 1206م).

ساعة الفيل

وأشارت واس إلى أن ساعة الفيل تجمع مجالات العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) "وتعد مثالا حيا على أن جذور الثورات العلمية والتقنية المعاصرة تغوص بعمق في التراث العربي الإسلامي الأصيل، وهي رمز الابتكار الدائم الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان، ويشكل جزءا من الحضارة الإسلامية التي مهدت الطريق للثورات الصناعية الكبرى، ويستمر في إلهامنا نحو المستقبل".

ساعة الفيل

وتعمل الساعة العربية من خلال مبادئ علمية تتعلق بقياس الوقت، وتستخدم تقنية مائية يونانية لتنظيم الوقت مشابهة لأنظمة الهيدروليك الحديثة، ومصممة بإبداع هندسي من خلال استخدام تدفق المياه والتروس، وتمت معايرة الساعة عبر حسابات رياضية دقيقة لضمان دقتها.

ساعة الفيل

وأوضحت "واس" أن ساعة الفيل "عمل فني مبهر يعكس الثقافات العريقة حيث يمثل الفيل الهنود والأفارقة، والتنين الثقافة الصينية، وطائر الفينيق الثقافة المصرية القديمة، ويمثل عمل المياه الثقافة اليونانية القديمة، والسجادة الثقافة الفارسية، وتمثل العمامة الثقافة الإسلامية".

المصدر: واس