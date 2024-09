شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون ينتخبون رئيسًا للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

المحكمة الدستورية في #الجزائر تعتمد القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر المقبل



للتفاصيل | https://t.co/jsURD8hEGS#الانتخابات_الجزائرية | #اليوم pic.twitter.com/RtvnHray3Z — صحيفة اليوم (@alyaum) July 31, 2024

الانتخابات الجزائرية

الدمام - شريف احمد - بدأ الناخبون الجزائريون وعددهم أكثر من 24 مليون ناخب، صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صناديق ‏الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب رئيس للبلاد لفترة خمس سنوات قادمة.‏ويتنافس في الانتخابات، ثلاثة مرشحين، هم مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف ‏أوشيش، و"المرشح المستقل" الرئيس الحالي عبدالمجيد ‏تبون، ومرشح "حركة مجتمع السلم" عبد‏العالي حساني شريف.‏ للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ‏الجزائر، فإن عدد المسجلين في لوائح ‏الناخبين يبلغ 24.351.551 ناخبًا من بينهم 23.486.061 ناخبًا داخل الجزائر.‏ وكان الناخبون الجزائريون بالخارج، قد بدأوا التصويت الاثنين الماضي.ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات ‏غدًا الأحد، في حالة حسم ‏الانتخابات من الجولة الأولى.وفي حال عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة على أكثر من 50 % من الأصوات، فستجرى جولة ثانية بعد أسبوعين. ‏