رئيس الحكومة الجزائرية: الانتخابات الرئاسية تجرى فى ظل سياق إقليمى ودولى بالغ التوتر

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القاهرة - سامية سيد - الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. دعا رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوى، الناخبين الجزائريين فى الداخل والخارج إلى الإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية فى هذا الاستحقاق الانتخابى، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تجرى فى ظل سياق إقليمى ودولى بالغ التوتر.



جاء ذلك خلال التصريح الصحفى الذى أدلى به، عقب إدلائه بصوته الانتخابي، اليوم /السبت/ فى إحدى اللجان بالجزائر العاصمة.



وأعرب العرباوى عن سعادته بممارسة حقه الدستورى كمواطن لانتخاب رئيس الجمهورية للفترة القادمة، داعيا المواطنين الجزائريين فى الداخل وفى الخارج إلى الإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية فى هذا الاستحقاق الانتخابى لما يمثله من أهمية فى تعزيز المسار الديمقراطى للبلاد.



وأضاف العرباوى قائلا "هذه الانتخابات تجرى فى ظل سياق إقليمى ودولى بالغ التوتر والاضطرابات ويحمل مخاطر وتداعيات كبيرة، معربا عن ثقته فى قدرة الشعب الجزائرى على اختيار المرشح الأكثر استحقاقا لضمان استقرار وتقدم الجزائر".



ويتنافس فى هذا الاستحقاق الانتخابى الرئاسى ثلاثة مترشحين هم مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالى حسانى شريف.



كانت اللجان الانتخابية عبر كافة المدن الجزائرية، قد فتحت صباح اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.