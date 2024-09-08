شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: اعتداء الاحتلال على الدفاع المدنى ازدراء بالقوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الهجوم الإسرائيلي على فريق الدفاع المدني، الذي تسبب بمقتل 3 من طاقم الفريق وإصابة اثنين آخرين، يضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية.

وقال الأبيض في بيان: "أدين بأشد العبارات استهداف العدو الإسرائيلي لفريق الدفاع المدني بينما كان يؤدي مهمة إنسانية لإزالة آثار حرائق كان قد أشعلها العدو الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المتواصلة".

وأضاف: "هذا الاعتداء السافر والمستهجن والذي يضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، حلقة مؤلمة في سلسلة طويلة طالت الجسم الإسعافي والصحي في لبنان".

وتابع: "حتى تاريخه وبسبب العدوان، استشهد 25 مسعفا من مختلف فرق الإسعاف العاملة في الميدان، وكذلك استشهد عاملان صحيان وأصيب أربعة وتسعون مسعفا وعاملا صحيا بجروح، واستهدف مستشفيان، كما استهدف واحد وعشرون مركزا صحيا وخرجت عن الخدمة أو تضررت جزئيا اثنتان وثلاثون آلية إسعاف وإطفاء".