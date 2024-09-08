شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 200 مدرسة تابعة للأونروا فى غزة منذ أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن نحو 200 مدرسة تابعة لها في قطاع غزة تم إغلاقها جميعا منذ أكتوبر الماضي، واستخدمت العديد منها كمراكز إيواء للنازحين.

وأوضحت "أونروا"، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أنه في بعض هذه المدارس، تعمل فرق الأونروا على إعادة آلاف الأطفال إلى التعلم من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ 336 ردا على عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطينى فى القدس وضم القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40939 شهيدا وإصابة 94616 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.