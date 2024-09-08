شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن إمداد تونس بـ1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، السبت، إمداد تونس بـ1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، إثر العطل الذي وجد بإحدى المحطات الكهربائية التابعة للشركة التونسية الكهرباء والغاز.

وأوضحت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية المملوكة للدولة، "سونلغاز"، في بيان، أنه تم إمداد نظيرتها التونسية بـ 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وذلك لضمان استمرار تزويد تونس بالكهرباء وضمان توازن منظومة النقل الكهربائية بها.

وأضاف البيان أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، فيما يتعلق بدعم أواصر التعاون مع تونس، والتزاما منها بمواصلة تزويدها بالطاقة الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن هذا الإمداد يأتي أيضا على إثر العطب الذي وجد بإحدى المحطات الكهربائية التابعة للشركة التونسية الكهرباء والغاز، ذات قدرة 400 ميجاوات صباح اليوم.