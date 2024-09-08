شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدرج مجرى مائيا فى كركوك ضمن قائمة التراث العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية إدراج كهريز حاجى بيخان السفلى (مجرى مائى) ضمن قائمة التراث العالمى لمنشآت الرى.

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذى 75 للجنة الدولية للرى و البزل ICID التي عقدت في مدينة سيدنى الأسترالية.

وذكر بيان للوزارة أنه "تم خلال الاجتماعات الإعلان عن ضم كهريز حاجي بيخان السفلي في محافظة كركوك ضمن قائمة التراث العالمي لمنشآت الري باعتباره انجازا هندسيا لبناء قنوات مائية تحت الأرض، والذي تطلب فهما عميقا لعوامل مختلفة كانحدار تضاريس الأرض وعمق منسوب المياه الجوفية قبل 150 عاما لتوفير مياه الري للأغراض الزراعية والمنزلية".

ويأتي هذا الإنجاز وفق البيان "بعد جهود وزارة الموارد المائية واللجنة المعنية لإدراج المنشآت التراثية للري في هكذا محافل والتعريف بها دوليا".