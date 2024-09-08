شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة فى قصف إسرائيلى لجباليا بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، فجر اليوم الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وحسبما ذكرت الوكالة، بعدما قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في منطقة العلمي بمخيم جباليا، نقل الشهداء إلى مستشفى كمال عدوان.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها باتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان مسعفون قد قالوا يوم السبت، إن ما لا يقل عن 61 شخصا قتلوا في غضون 48 ساعة في هجمات للجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق والمتواصل أدى حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 فلسطينيا وإصابة 94616، فضلا عن نزوح جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا.