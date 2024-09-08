شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الأحد، أعمال اجتماعات الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر له الثلاثاء المقبل.

وتشهد أعمال الاجتماع، تسليم رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين من الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئاسة الدورة العادية 161، للجمهورية اليمنية التي ستتولى رئاسة الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية.

ويبحث المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، مشروع جدول الأعمال الذي سيتم رفعه لوزراء الخارجية العرب، والذي يتصدره بند القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والضفة العربية، وكذلك بند الشئون العربية والأمن القومي العربي ومتابعة الأوضاع في لبنان واليمن وليبيا والصومال والسودان، وكذلك التعاون العربي الدولي.

ويعقد على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عدد من الاجتماعات، في مقدمتها اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين (ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة ويضم المملكة العربية السعودية رئاسة القمة العربية العادية 32، ومملكة البحرين رئاسة القمة العربية العاددية 33، وجمهورية العراق رئاسة القمة العربية 34).

ويضم الاجتماع ترويكا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعضوية (المملكة المغربية رئاسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والجمهورية المورتانية رئاسة الدورة 161، والجمهورية اليمنية رئاسة الدوروة 162 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري).