شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إطلاق نار بجسر الملك حسين والسلطات تحقق في الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الداخلية الأردنية، إن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين بحسب وكالة أنباء الأردن "بترا".

وذكرت وسائل إعلام إن السلطات أغلقت الجسر في الاتجاهين، لإجراء التحقيقات حول الواقعة.

ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا قوله إن "الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس، متوقفة تماما حتى اللحظة ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله".

