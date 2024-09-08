شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": مليون نازح حُرموا من المساعدات الغذائية الشهر الماضي في جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

أوضاع إنسانية صعبة

الدمام - شريف احمد - أكَّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن نحو مليون نازح لم يتلقوا حصصاً غذائية الشهر الماضي جنوب قطاع غزة.وبينت أن ذلك نتيجة صعوبة الوصول لمراكز توزيع المساعدات الغذائية، واستمرار نزوح آلاف العائلات الفلسطينية، جراء استمرار القصف الإسرائيلي.وأشارت وكالة الغوث، إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة تعرضوا لعدد غير مسبوق من الأحداث العنيفة والمؤلمة، مؤكدة صعوبة الأوضاع الإنسانية للنازحين الفلسطينيين الذين انتشرت في صفوفهم الأوبئة الخطيرة.ولفتت النظر للأوضاع الصعبة لأطفال غزة الذين حُرموا للعام الثاني على التوالي من التعليم، بعد أن دمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي 70 % من مدارسهم.