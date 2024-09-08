شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينياً في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين 35 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وامرأة.وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية مدن الضفة الغربية، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين.في سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي.