شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مفزع.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40972 شهيدًا، ونحو 94761 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 33 فلسطينيًا، وإصابة 145 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

واكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم تتمكن من انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

مليون نازح بلا أغذية

أكَّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن نحو مليون نازح لم يتلقوا حصصًا غذائية الشهر الماضي جنوب قطاع غزة.





وأوضحت أن ذلك نتيجة صعوبة الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات الغذائية، واستمرار نزوح آلاف العائلات الفلسطينية، جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

وأشارت الأونروا إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة تعرضوا لعدد غير مسبوق من الأحداث العنيفة والمؤلمة، مؤكدة صعوبة الأوضاع الإنسانية للنازحين الفلسطينيين الذين انتشرت في صفوفهم الأوبئة الخطيرة.

ولفتت إلى الأوضاع الصعبة لأطفال غزة الذين حُرموا للعام الثاني على التوالي من التعليم، بعد أن دمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي 70% من مدارسهم.