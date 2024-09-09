شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلة للانتخاب الأردنية تطلق منصة النتائج للانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية منصة خاصة لنشر نتائج الانتخابات النيابية الأردنية؛ وذلك بعد إغلاق الصناديق الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل وبدء مرحلة الفرز؛ ليتم نشر النتائج أولا بأول حال صدورها.



وأكدت الهيئة - فى بيان الليلة - أن إطلاق هذه المنصة قبل يوم الاقتراع بصفتها استحقاق قانوني؛ يأتى من حرصها على تطبيق نهج الشفافية فى نشر النتائج؛ داعين المهتمين إلى متابعته ومعرفة النتائج حال صدورها.