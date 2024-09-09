شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة انتخابات الأردن يلتقى وزير الشؤون النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية، جولته الهادفة إلى مقابلة مختلف شركاء العملية الانتخابية بلقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني حديثة جمال الخريشة.

ومن جانبه، أطلع الخريشة الأمين العام المساعد على أنشطة وبرامج الوزارة التثقيفية المتعلقة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين، ومبادرات التوعية التي أطلقتها الوزارة لتجشيع الناخبين بشكل عام وخاصةً فئة الشباب على المشاركة الأيجابية والفعالة في االاستحقاق الانتخابي المقبل.

بدوره، نقل السفير الذوادي رئيس البعثة تحيات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وأثنى خلال اللقاء على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مجال التوعية الانتخابية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المساعي المقدرة في مشاركة واسعة من قبل كافة فئات الشعب الأردني في الانتخابات المقبلة.