شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي، خلال لقائه وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، سبل تعزيز التعاون مع البرازيل الاتحادية في مجالات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.



وناقش الجانبان -وفقا لوكالة الانباء العمانية- فرص الاستثمار والشراكات المحتملة في مشاريع الأمن الغذائي.



وأكد الوزيران أهمية تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في كلا البلدين.