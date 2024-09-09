شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للانتخابات الليبية تُسلم 188 ألف بطاقة انتخاب لإجراء اقتراع البلديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أن إجمالى عدد البطاقات الانتخابية التى تم تسلميها للناخبين بلغ 188 ألفًا و868 بطاقة، بنسبة 90%، وذلك استعدادًا لإجراء اقتراع البلديات فى المرحلة الأولى.



وأوضحت المفوضية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)- أن إجمالى عدد الناخبين الذكور الذين استلموا بطاقاتهم بلغ 132 ألفًا و368 ناخبًا، بنسبة 89% من المسجلين الرجال، فيما بلغ عدد الإناث 56 ألفًا و500 ناخبة، أى ما نسبته 92% من إجمالى المسجلات.



كان أول أمس /السبت/ هو آخر موعد مُعلن من المفوضية لتسلُّم بطاقة الناخب، فيما انطلقت المرحلة الأولى من عملية الترشُّح لانتخابات المجالس البلدية فى 18 أغسطس الماضي.



وفى سياق منفصل، أعربت سفارات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها الكامل للجهود التى تبذلها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ستيفانى خورى لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزى المستمرة.



وذكرت السفارات الثلاث -فى بيان عقب مشاورات أجرتها فى تونس، أن الاستقرار الاقتصادى والمالى فى ليبيا على المحك، وحثت الدول الثلاث جميع الأطراف إلى التوصل بسرعة إلى التنازلات الضرورية لبدء استعادة نزاهة واستقرار المصرف المركزى ومكانته لدى المجتمع المالى الدولي، وذلك خلال استئناف محادثاتهم /الاثنين/ بوساطة بعثة الأمم المتحدة.



ودعا بيان سفارات الدول الثلاث جميع الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأجل بشأن توزيع عائدات النفط الليبى لصالح جميع مواطنى ليبيا.



وقال بيان سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا إنه فى هذه اللحظة الحرجة، من الضرورى أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التى قد تؤدى إلى تقويض استقرار ليبيا وأن تتخذ بدلًا من ذلك خطوات جادة لتهدئة الأوضاع.