شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان إسرائيل على غزة يحرم الطلبة من الالتحاق بالعملية التعليمية للسنة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الاثنين العام الدراسي الجديد في مدارس الضفة الغربية، فيما حرمت حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، طلبة المدارس والجامعات من الالتحاق بالعملية التعليمية، للسنة الثانية على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أكثر من 806 آلاف و360 طالبا وطالبة يلتحقوا بـ(2459) مدرسة حكومية وخاصة وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الضفة بما فيها القدس، ويتلقوا تعليمهم على يد 51 ألفا و447 معلما ومعلمة.

وأشارت (الأونروا) إلى أن عدوان الاحتلال في قطاع غزة حرم أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر الماضي، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفا يفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد، فضلا عن 39 ألفا ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 25 ألف طفل ما بين شهيد وجريح، منهم ما يزيد على 10 آلاف من طلبة المدارس، وسط تدمير 90% من مباني المدارس الحكومية البالغ عدد أبنيتها 307.

وتحولت غالبية المدارس التي تديرها "الأونروا" (نحو 200) في قطاع غزة، إلى مراكز إيواء للنازحين، كما تعرضت 70% منها للقصف، حيث تم تدمير بعضها بالكامل، وتضررت أخرى بشكل كبير، وحسب الأونروا، فإن ‏4 من كل 5 مبان مدرسية في غزة تعرضت لضربات مباشرة أو تضررت.