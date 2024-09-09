شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: إصابة 4 أشخاص فى غارات إسرائيلية على جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حانين في جنوب البلاد، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة ثانية على البلدة.

وتعرضت بلدة كفركلا لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف الهاون.