شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: بيان مشترك للحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة حول "تناقض" النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية الجزائرية بيانًا مشتركًا حول ما وصفته بـ"ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها"، مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات من قِبَل رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وجاء في البيان: "نحن الموقعين أدناه يوسف أوشيش وعبد المجيد تبون وحساني شريف، نبلغ الرأي العام بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الجزائرية المستقلة، ولاسيما ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة مع نسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون ومحاضر فرز الأصوات المسلمة من طرف اللجان على مستوى الدوائر الانتخابية".



وأضاف البيان أن "بيان إعلان النتائج المؤقتة يحمل غموضًا حيث غابت فيه كل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الانتخابية"، مشيرًا إلى "الخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح".