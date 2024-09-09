شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون السورى: حريق كبير بريف حماة جراء الغارات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التليفزيون السورى اليوم أن حريقا كبيرا اندلع فى منطقة حير عباس بريف حماة جراء الغارات الإسرائيلية، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية وجود إصابات بين المدنيين بينهم 3 بحالة حرجة جراء العدوان الإسرائيلي على نقاط عدة في مصياف غرب سوريا.

وأكدت وسائل إعلام سورية اليوم إن نحو 15 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة فى البلاد، مشيرة إلى أنها تعتبر هذه الضربات الأعنف والأوسع منذ سنوات.

كما أفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع غارات إسرائيلية على طرطوس وحمص وحماة، كما جرى استهداف منطقة مصياف ريف حماة.

كما سمع دوي انفجارات في أجواء طرطوس ومصياف في ريف حماة الغربي.