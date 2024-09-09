شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يدين تهديد وزير خارجية إسرائيل بتفكيك السلطة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتفكيك السلطة الوطنية في حالة توجهها إلى الأمم المتحدة.

وقال فتوح في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، " إن تهديدات كاتس تفتقر إلى الدبلوماسية وتعكس شخصيته العنصرية التي لا تعرف إلا لغة التهديد والقتل، وهو جزء من مجموعة من المتطرفين في حكومة اليمين التي تنشر الفوضى والقتل وترتكب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتي تهدد الأمن والسلم العالميين، ومكانهم الطبيعي هو المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف " السلطة الوطنية ممثلة بالرئيس محمود عباس هي سلطة الدولة الفلسطينية ونواتها، وهي مقامة على جزء من الأرض الفلسطينية، وقريبا سيتم طرد الاحتلال وتحرير باقي الأراضي لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس التي جاءت عبر عشرات السنوات من التضحيات والنضال، والتي تخللها عشرات الآلاف من الشهداء وأكثر من مليون معتقل".