الخليج اليوم .. بينهم طفلان.. وفاة 16 شخصا في حادث مروري مروع باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

لقي 16 شخصًا مصرعهم في حادث مروري مروع بمنطقة نقيل كربة الصحي في محافظة تعز، بعد انقلاب حافلة نقل مسافرين كانوا في طريقهم إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأفادت مصادر لـ "لعربية"، "الحدث" بانقلاب حافلة كانت تقل مسافرين في طريق الكربة ما أدى إلى وفاة ستة عشر شخصا، بينهم طفلان وثلاث نساء، وجرح ثلاثة آخرين.

وأكدت المصادر أن الحادث كان ناتجا عن فقدان السائق القدرة على التحكم بالحافلة بعد خلل ميكانيكي تعرضت له بشكل مفاجئ.

وتشهد الطرق الجنوبية لتعز حوادث مستمرة باتت تهدد حياة مئات المسافرين من وإلى تعز.

ويسلط الحادث الضوء مرة أخرى على معاناة المواطنين في مناطق عدة بسبب استمرار قطع الطرقات نتيجة سيطرة جماعة الحوثي على الطرقات الرئيسية وإغلاقها، مما يدفع المواطنين إلى استخدام طرق فرعية ووعرة، تفتقر إلى عوامل الأمان وتزيد من المخاطر على حياتهم.