شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المستقلة للانتخابات الأردنية": اكتمال الأمور الفنية واللوجستية لإتمام عملية الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية، المهندس موسى المعايطة، جاهزية كافة الأمور الفنية واللوجستية لإتمام عملية الاقتراع، المقررة صباح غد /الثلاثاء/، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين.. مبينا أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع أي ظروف قد تستجد خلال العملية الانتخابية.

وقال المعايطة، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الصحفي بالمركز الإعلامي للهيئة ومتابعة العملية الانتخابية، إن الهيئة تعمل منذ اليوم الأول لتكليفها بالعملية الانتخابية على تجهيز كافة الإجراءات والأدوات لإتمام مراحل العملية الانتخابية.. مؤكدا أن الهيئة تعمل على مدار شهور وبكادر فني كبير على أعلى مستوى من أجل مرور هذه المراحل بالشكل الذي يريده المواطن ويتماشي مع تاريخ العمل النيابي الأردني.

وأشار إلى استمرار التنسيق والتشاور بين الهيئة وكافة مؤسسات الدولة من أجل إنهاء العملية الانتخابية على أكمل وجه، مقدما الشكر لدعم الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، لإنجاح المشروع الحيوي للأردن، هو عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إذ تعد الانتخابات النيابية الحالية هى أول ثمار هذا المشروع من الناحية السياسية.

ودعا رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات من خلال التوجه إلى مراكز الاقتراع والتصويت لما يرونه مناسبا لهم دون أي مؤثرات خارجية على قرارهم.. مؤكدا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ويتوجه غدا أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، بينهم.

وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقد ترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

وتضطلع "مستقلة الانتخاب" بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.

وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.. فيما بلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز 1649مركزا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز.

ويراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي قرابة 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.