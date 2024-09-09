شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تجدد التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتحقيق اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتصارعة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو بدأ الليلة الماضية جولة تشمل مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، في إطار الجهود العاجلة لإنهاء الحرب والمجاعة المتفاقمة في السودان.

وأفادت بأن هذه الجهود تستند إلى نجاح مبادرة "متحدون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان"، موضحة أن الأولويات الدبلوماسية تشمل تنسيق الجهود للضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتوسيع نطاق الوصول الإنساني وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، إضافة إلى السعي لوقف الأعمال العدائية.

وأثناء زيارة الدبلوماسي الأمريكي، سيلتقي بيرييلو، لاجئين سودانيين وزعماء مدنيين في المنطقة، إلى جانب مسؤولين حكوميين رئيسيين وشركاء متعددين من جامعة الدول العربية وهيئة "إيجاد" الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا.