شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والهند تبحثان الأوضاع في قطاع غزة وسبل حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي اليحيا، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي، الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، تطورات الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وحشد الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم /الاثنين/، أن اللقاء الذي جاء على هامش الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض، بحث أيضا علاقات التعاون المشترك بين الكويت والهند، وسبل تطويرها وتعزيزها.